Главархив назвал имена награжденных медалью «За оборону Москвы»

Главархив столицы опубликовал имена тружеников тыла времен Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Москвы». Рассекречены более полумиллиона тружеников, которые отличились при строительстве сооружений на подступах к столице. Их имена представлены на сайте правительства Москвы.

Имена тружеников тыла и краткая биография представлены в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Именно в этот день, 20 апреля 1942 года, завершилась битва под Москвой, когда советские войска отбросили немецкую армию от столицы. В списках указаны годы рождения, должности и описания подвигов. Треть из награжденных медалью «За оборону Москвы» — женщины и дети.

«И сегодня горожане могут увидеть имена своих родственников среди полумиллиона имен людей, которые совершили настоящий трудовой подвиг. И это не военнослужащие, а мирные жители — рабочие, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки», — отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В рамках проекта также представлены 30 роликов, на которых школьники читают письма своих ровесников, заставших немцев в Московской области в ноябре 1941-го. Очевидцы рассказывают, как жили в оккупации, как гитлеровцы издевались над пленными, грабили и убивали мирных жителей.

Министерство обороны РФ ранее обнародовало видео с тренировки парада Победы. Репетиция прошла на подмосковном полигоне Алабино.