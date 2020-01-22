Глава ВЦИОМ рассказал, что россияне ждут от нового правительства

«У населения России по-прежнему существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет... Это (отставка прежнего правительства — прим. ред.) решение президента, а президенту люди доверяют. Михаила Мишустина пока знают мало, при этом о налоговой системе, в принципе, хорошее мнение», — отметил Федоров.

Собеседник добавил, что на нового премьера теперь работают два фактора: доверие Путина и одобрение народом его предыдущей работы.

15 января 2020 года правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение кабинет министров принял сразу после послания Путина Федеральному собранию.

Позже президент предложил кандидатуру тогда еще руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Предложение главы государства поддержали депутаты Госдумы, и Путин подписал соответствующий указ о назначении. 21 января России назначили новое правительство. В его состав вошли девять новых министров.