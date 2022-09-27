Глава ВОЗ заявил, что получает угрозы от неизвестных по почте и СМС | 360°

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Глава ВОЗ заявил, что получает угрозы от неизвестных по почте и СМС

The Washington Post: глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что получает угрозы от неизвестных

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Неизвестные угрожают главе Всемирной организации здравоохранения Адханому Гебрейесусу. Об этом он рассказал в беседе с The Washington Post.

«Какие-то люди угрожают мне через СМС-сообщения. Просто множество писем с угрозой жизни. Не понимаю, откуда они смогли найти мой номер телефона. Коллеги настоятельно просят меня нанять себе персональных телохранителей», — рассказал он.

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Гебрейесус признался, что счел угрозы серьезными и установил охранную сигнализацию в своем доме.

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При этом глава организации добавил, что он с самого детства привык к тяжелым ситуациям и справится с давлением злоумышленников.

Гебрейесус возглавляет ВОЗ с 2017 года. Ранее он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в скором времени завершится, однако для этого необходимо усилить меры по вакцинации групп, наиболее подверженных опасности заболевания.

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