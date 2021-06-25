Глава центра Чумакова назвал сроки ревакцинации

Ревакцинацию от коронавируса можно проводить через шесть-девять месяцев после первой прививки. Об этом заявил директор Центра имени Чумакова, где разработали препарат «КовиВак», Айдар Ишмухаметов.

«Сегодня не описано противопоказаний к тому, чтобы вакцинироваться одной вакциной, а через полгода поставить другую. Многие профилактические препараты, к примеру, от полиомиелита, клещевого энцефалита, предполагают обязательную ревакцинацию», — приводит «Парламентская газета» слова Ишмухамедова.

По его словам, в период эпидемий ревакцинироваться потребуется через полгода — девять месяцев. Собеседник издания не исключил, что, когда сформируется коллективный иммунитет, можно будет перейти к одной прививке в год. Ишмухамедов заверил, что специалисты к текущему этапу испытаний «КовиВака» не выявили побочек, и добавил, что это довольно легкая вакцина, которая подходит для ревакцинации.

Прививочная кампания началась в России в декабре 2020 года. В начале лета эпидемическая ситуация резко ухудшилась. После введения региональными властями новых ковидных ограничений, жители РФ стали активнее вакцинироваться. Согласно результатам опроса, более 60% россиян готовы сделать прививку взамен на какой-нибудь бонус от работодателя.