    26 декабря 2019, 07:30

    Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря

    Наза Салех Захи

    Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев считает лишним делать 31 декабря нерабочим днем. По его мнению, новогодние праздники и так длинные.
    Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря

    «Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — заявил Фадеев в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что некоторые люди могут ему возразить и заявить о большом количестве работы и маленькой зарплате. Глава СПЧ согласен, что такая проблема существует. Тем не менее Фадеев подчеркнул, что нужно сдвинуть страну в сторону экономического роста и увеличения доходов, а не в сторону растягивания выходных.

    Ранее последний день года сделали выходным власти Ленинградской, Псковской, Кировской, Томской и некоторых других областей и регионов. Губернатор Мурманской области разрешил не работать 31 декабря бюджетникам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, в прошедший вторник сказал, что у Кремля на повестке дня не стоит этот вопрос.

    О том, что 31 декабря надо сделать выходным, в ноябре заявили депутаты от ЛДПР. Они внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Министр труда Максим Топилин прокомментировал идею. По его словам, 31 декабря в 2019 году невозможно сделать выходным из-за различных режимов работы и бюджетных расходов. При это министр заметил, что каждый работодатель имеет право сделать 31-е выходным.