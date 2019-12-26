Глава СПЧ раскритиковал выходной день 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев считает лишним делать 31 декабря нерабочим днем. По его мнению, новогодние праздники и так длинные.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — заявил Фадеев в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые люди могут ему возразить и заявить о большом количестве работы и маленькой зарплате. Глава СПЧ согласен, что такая проблема существует. Тем не менее Фадеев подчеркнул, что нужно сдвинуть страну в сторону экономического роста и увеличения доходов, а не в сторону растягивания выходных.

Ранее последний день года сделали выходным власти Ленинградской, Псковской, Кировской, Томской и некоторых других областей и регионов. Губернатор Мурманской области разрешил не работать 31 декабря бюджетникам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, в прошедший вторник сказал, что у Кремля на повестке дня не стоит этот вопрос.

О том, что 31 декабря надо сделать выходным, в ноябре заявили депутаты от ЛДПР. Они внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Министр труда Максим Топилин прокомментировал идею. По его словам, 31 декабря в 2019 году невозможно сделать выходным из-за различных режимов работы и бюджетных расходов. При это министр заметил, что каждый работодатель имеет право сделать 31-е выходным.