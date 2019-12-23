31 декабря объявили выходным для бюджетников Мурманской области

Еще один российский регион решил сделать 31 декабря выходным днем. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в последний день года на работу могут не выходить работники бюджетной сферы.

«С учетом мониторинга общественного мнения я подписал распоряжение о том, что 31 декабря для работников бюджетной сферы будет выходным, 28 декабря — рабочий день», — сказал Чибис. Его процитировало РИА «Новости». Он добавил, что рекомендует последовать его примеру руководителям предприятий и главам муниципалитетов.

Депутаты от ЛДПР в конце ноября выступили с идеей сделать 31 декабря выходным. При этом общее число нерабочих дней во время новогодних праздников должно сохраниться. Также депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с инициативой перенести выходной на 31 декабря постановлением кабмина.

Министр труда Максим Топилин заявил, что в этом году 31 декабря нельзя сделать выходным днем. По его словам, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами. Однако он заметил, что любой работодатель имеет право объявить 31-е декабря выходным. Последний день года сделали выходным днем в Амурской области, Татарстане, ЕАО и еще нескольких регионах России.