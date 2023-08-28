Эксклюзив 28 августа 2023, 20:12 «Пробили легкое». Выживший в драке в Красноярском крае — о смертельной поножовщине Жена раненного в драке в Красноярском крае пыталась оттащить от мужа мигранта РИА «Новости»

Читать 360tv в

В городе Шарыпове Красноярского края мигранты накинулись на семейную пару и их друга. Муж с женой получили множественные травмы, а их знакомый скончался. Пострадавший мужчина рассказал в беседе с «360» подробности случившегося.

По его словам, сперва они не были участниками конфликта. Изначально потасовка произошла между мигрантами и другими находившимися в местном клубе молодыми людьми.

Реклама

Приезжие приставали в заведении к девушкам. Из-за этого началась словесная перепалка. Они в стороне «махали кулаками, но без происшествий», уточнил мужчина.

«На меня пытались накинуться, жена крикнула: „Не трогай его, он с СВО, [у него] еще ранение, на больничном отпуске“. Я еще как бы числюсь военнослужащим. И все, они убежали», — пояснил пострадавший.

Спустя 10-15 минут мигранты вернулись, вооружившись странными предметами. С одной стороны они напоминали обычный молоток, а с другой — подобие кирки.

Они побежали на нас с супругой и с товарищем. Напали на меня, супруга пыталась оттащить от меня одного мигранта. И он начал ее ножом тыкать. Друг увидел это, начал от нее оттаскивать другого мигранта. <…> Он отталкивал [их] от моей жены, и они ему ударили в пах. Пострадавший в драке

Нападавших, по его словам, было трое. Мужчина заверил, что мигранты не местные — всех жителей он якобы знает.

«Как мне потом рассказали, они после нападения уже [говорили]: „Так вам и надо, русские свиньи“», — констатировал пострадавший.

От полученных травм друг пары скончался. Второй мужчина получил ранение икроножной мышцы.

«Чуть-чуть до кости не хватило, чтобы ее разрубить. <…> Моя супруга пострадала. Легкое пробили, кишки пробили, ногу, правый бок и немного задели сердце. <…> Если сравнивать с тем, что вчера было, сейчас более-менее получше», — добавил выживший.

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в убийстве. Одного из них обнаружили в больнице, куда он обратился из-за ранения ноги. Других полицейские разыскали по горячим следам.

По данным Следственного комитета России, по факту убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства возбудили уголовное дело.