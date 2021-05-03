Глава «Совета матерей» предложила создать фонд для матерей-одиночек

Для поддержки родителей, воспитывающих детей в одиночку, необходимо создать государственный алиментный фонд. Об этом заявила глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Нужно создать фонд, который будет поддерживать матерей или отцов, вынужденных в одиночку воспитывать детей. В свою очередь фонд будет пополняться за счет должников по алиментам», — привела «Вечерняя Москва» слова общественницы.

Буцкая отметила, что за 2020 год численность населения России сократилась на 688 тысяч человек. Пандемия и другие факторы, по ее словам, дали катастрофический результат.

И если с коронавирусом поможет справиться вакцина, то улучшить демографию можно с помощью государственной поддержки одиноких родителей, считает глава «Совета матерей». В первую очередь это касается оптимизации выплаты алиментов.

Ранее президент Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми. В частности, с 1 июля на детей из неполных семей от восьми до 16 лет включительно будут выплачивать половину детского прожиточного минимума, в среднем 5650 рублей.