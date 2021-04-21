Для семей с детьми и нуждающихся беременных женщин появятся новые меры поддержки со стороны государства. На выплаты могут рассчитывать одинокие родители, а еще те, чьи дети ходят в школу. Кроме того, изменятся правила выплаты больничных по уходу за ребенком. Подробнее о новых мерах помощи — в материале «360».

Новые меры поддержки президент России Владимир Путин назвал во время своего выступления с посланием Федеральному собранию.

Больничный по уходу за ребенком

Путин поручил изменить систему выплаты больничных по уходу за ребенком. Раньше сумма зависела от стажа родителя, а значит молодые мамы и папы всегда получали значительно меньше, чем более старшие.

Теперь больничный по уходу за ребенком до семи лет будет оплачиваться в размере 100% от заработка, независимо от трудового стажа.

Неполные семьи

Глава государства отметил, что многие дети растут в неполных семьях. Причины, по которым их воспитывает только один из родителей, могут быть разными. Но главное — помочь таким семьям в непростой ситуации.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка и в свидетельстве о рождении (извините, что говорю о бытовых вещах) не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты», — сказал президент.

С 1 июля дети от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, будут получать отдельную выплату. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Нуждающиеся беременные

Отдельное внимание Владимир Путин уделил беременным женщинам, которые испытывают трудности.

«Надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и испытывают трудности. Надо, чтобы мама чувствовала поддержку и сохранила ребенка», — отметил президент.

Ежемесячную поддержку смогут получить те нуждающиеся женщины, которые встанут на учет на ранних сроках беременности. Средний размер выплаты по стане составит 6350 рублей.

Семьи школьников

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, однако сейчас многие россияне нуждаются в поддержке, заявил Путин. Президент отметил, что все решения власти в коронавирусный период были направлены на поддержку граждан и предложил провести еще одну разовую выплату.

Ее получат семьи с детьми школьного возраста, а также родители будущих первоклашек, которые пойдут учиться в 2021 году. Единовременная выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Семьи получат деньги в середине августа.

Кураторы учебных групп техникумов и колледжей

Путин отметил, что с прошлого года российские классные руководители получают надбавку к зарплате. Он назвал это решение нужным и справедливым, но отметил, что не раз получал обращения от педагогов среднего профессионального образования. Они жаловались, что про них забыли, и просили ввести такую же надбавку, как и для учителей.

Президент признал, что это действительно так, и поручил исправить ситуацию. Теперь кураторы учебных групп техникумов и колледжей тоже будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.