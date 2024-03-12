12 марта 2024, 09:43
Глава совета директоров «Зенита» Илюхина стала зампредом правления «Газпрома»
Глава «Зенита» Илюхина стала заместителем председателя правления «Газпрома»
Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заняла пост заместителя председателя правления «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
Илюхина стала начальником департамента 105 ПАО «Газпром» и займет должность заместителя председателя правления компании. Она возглавит проект развития территории «Горская» по созданию туристического хаба — морского города-курорта около Санкт-Петербурга.
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С 2019 года Илюхина заняла пост председателя совета директоров «Зенита», а спустя два года вошла в исполнительный комитет Российского футбольного союза.
Кроме того, заместителем председателя правления также назначили Сергея Куприянова, он работает в структуре «Газпрома» с 2003 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» внес существенный вклад в технологический суверенитет государства.
Россия
Газпром
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