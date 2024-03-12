Общество 12 марта 2024, 09:43 Глава совета директоров «Зенита» Илюхина стала зампредом правления «Газпрома» Глава «Зенита» Илюхина стала заместителем председателя правления «Газпрома» РИА «Новости»

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заняла пост заместителя председателя правления «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Илюхина стала начальником департамента 105 ПАО «Газпром» и займет должность заместителя председателя правления компании. Она возглавит проект развития территории «Горская» по созданию туристического хаба — морского города-курорта около Санкт-Петербурга.

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С 2019 года Илюхина заняла пост председателя совета директоров «Зенита», а спустя два года вошла в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Кроме того, заместителем председателя правления также назначили Сергея Куприянова, он работает в структуре «Газпрома» с 2003 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» внес существенный вклад в технологический суверенитет государства.