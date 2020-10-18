Глава Союза пенсионеров оценил новые правила получения выплат

С 18 октября изменились правила получения пенсии при переходе в другой банк. Но в Союзе пенсионеров России отметили, что в нововведениях нет «ни сенсации, ни трагедии».

Пенсионеры, которые сменили банк, получили возможность забирать выплату в тот день, в который привыкли. Старые правила отличались, так как дата начисления денег могла меняться. По словам председателя президиума Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, принципиально ничего не изменилось. В разговоре с «360» он отметил, что раньше банки и Пенсионный фонд подстраивались под пожилых граждан.

У каждого региона свои традиция, даты, выплаты. Я не вижу в этом ничего принципиального. В течение календарного месяца все равно получишь пенсию, которая тебе положена. Не вижу в этом ни сенсации, ни трагедии Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что по закону банки и ПФР обязаны подстраиваться под пожелания пенсионера, то есть сама система учитывает их интересы.

Новые правила получения пенсий при смене банка вступили в силу 18 октября. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сказала, что до этого законопроекта дата получения выплаты могла сдвинуться довольно ощутимо — например, в одном банке человек получал пенсию 9 числа, а в другом уже 23-го. Теперь же россияне могут оставить себе прежний день, передает сайт «Утро.ру».

При вступлении в силу новых изменений пожилые люди по-прежнему могут выбирать способ получения пенсии. Это может происходить как по почте, так и на банковскую карту, напомнил сайт НСН.