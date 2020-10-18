Новые правила получения пенсии стали действовать в России

Сменившие банк пенсионеры смогут получать выплату в тот день, в который привыкли. По старым правилам, дата начисления пенсии могла измениться.

В воскресенье, 18 октября, вступил в силу приказ Минтруда, который меняет правила получения пенсий. Если раньше при переходе в другой банк у россиянина могла измениться дата получения выплаты, то теперь человек может сохранить привычную, передает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Раньше, когда они (пенсионеры — прим. ред.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа Елена Бибикова.

При этом способ получения пенсии люди выбирают сами. Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее деньги. Доставлять выплату могут также через «Почту России» (тогда деньги приносит почтальон на дом или в почтовое отделение) или через кассу банка, передает агентство Ura.ru.