17 ноября 2022, 03:31
Глава СК РФ поручил расследовать возбужденные Украиной дела против Суровикина и Кадырова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать преступление, предусмотренное статьей 299 УК РФ о привлечении заведомо невиновного человека к уголовной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Речь идет о действиях украинских правоохранителей, которые незаконно возбудили уголовные дела в отношении командующего спецоперацией Сергея Суровикина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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«Следствием устанавливаются конкретные должностные лица правоохранительных органов Украины, подлежащие привлечению к уголовной ответственности», — отмечается в сообщении.
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Ранее Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск. Глава Чечни только посмеялся над украинскими спецслужбами, заметив, что все знают о его местонахождении — в Грозном. Политик предложил сотрудникам СБУ назначить место встречи и пообещал прийти сам.
Рамзан Кадыров
СК РФ
Сергей Суровикин
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