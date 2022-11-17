17 ноября 2022, 02:00
«Назначьте место, я сам приеду». Кадыров высмеял СБУ за попытки его «разыскать»
Глава Чечни Кадыров посмеялся над тем, что СБУ объявила его в розыск
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале новость о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Он посмеялся над тем, что найти его не составляет труда, так как весь мир знает, где он находится.
«Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск», — сказал Кадыров.
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Он предложил СБУ назвать место и время встречи и пообещал прийти сам.
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«Методы украинского розыска, видимо, рассчитаны только на интернет-поиск», — добавил политик.
Кадыров также пошутил над ситуацией с отключением электроэнергии на Украине. Он сказал, что свет там регулярно отключается и сирены воздушной тревоги воют. Все это мешает СБУ разыскивать его.
Кроме этого, чеченский лидер сообщил, что уже несколько раз бывал на Украине, и при этом он не видел, чтобы там кто-то был озадачен его арестом.
Ранее Кадыров поведал историю своей семьи и поделился личным: он рассказал, как в начале брака с супругой Медни они потеряли ребенка.
СБУ
Рамзан Кадыров
Украина
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