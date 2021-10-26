России обещали рекордный за последние 25 лет прирост мигрантов

В России ожидается рекордный за последние 25 лет прирост миграции: коэффициент по этому показателю правительство РФ повысило с 14,3 до 27,3. Число иностранных рабочих в стране увеличится на 398 тысяч человек.

Расчеты привела газета «Известия», основываясь на данных из Единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го.

Ожидалось, что миграционный прирост едва превысит 200 тысяч человек. Однако теперь речь идет почти о двукратном увеличении — 398 тысяч иностранцев. С расчетами согласились демографы из НИУ ВШЭ и МГУ имени Ломоносова.

По данным Росстата, цифры в последний раз превышали 400-тысячный рубеж в 1996 году. По итогам 2020 года показатель равнялся 106 тысяч, с января по июль 2021-го — 161 тысячу. Большинство мигрантов приезжают из стран ближнего зарубежья, в том числе Таджикистана, Украины и Армении.

На нехватку рабочих рук на стройках в правительстве сетовали в сентябре. Причиной стало закрытие границ и невозможность привлечь иностранцев. В 2021 году для приезжих неоднократно делали послабления.

Эксперты полагают, что оценка прироста мигрантов должна быть более осторожной. По их мнению, значение по итогам года не превысит 300 тысяч человек. Пересмотр властями прогноза они связали с расчетом на компенсационный рост или корректировку в большую сторону после переписи населения.