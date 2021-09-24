Глава СК Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных телеканалах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах. Об этом в пятницу, 24 сентября, написал ТАСС.

«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — отметил Бастрыкин.

Связь между телеканалами и агрессией, по словам главы СК, доказана давно. Трансляции жестокости влияют на преступность среди подростков и на их интеллектуальное развитие.

Бастрыкин подчеркнул, что «необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности».

Ранее правительство РФ объявило о защите детей от запрещенного контента. Кабинет министров определил целевые показатели в области защиты от опасной информации в интернете и на телевидении. Речь идет о ненормативной лексике, сценах насилия, пропаганде наркотиков и так далее.

Помимо прочего, Роскомнадзор планирует создать реестр социальных сетей. Они обязаны будут самостоятельно избавляться от запрещенного контента и публиковать отчет о своей работе. В список попадут Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».