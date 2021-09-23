Представители Роскомнадзора рассказали, зачем создавать реестр социальных сетей

Роскомнадзор планируют создать реестр социальных сетей. Соцсети, внесенные в список, обязаны будут самостоятельно избавляться от запрещенного контента и публиковать отчет о своей работе. Подробнее об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Включение площадки в реестр соцсети налагает на нее обязанность самостоятельно следить за тем контентом, которое нарушает российское законодательство. Основная задумка состоит в том, чтобы оперативно без участия госорганов принимать меры по удалению такого контента противоправного, в том числе треш-стримов, которые с участием госорганов оперативно заблокировать крайне затруднительно», — заявил он.

В список попадут социальные сети, аудитория которых превышает 500 тысяч человек. Среди них Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».