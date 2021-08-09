Глава секты по продаже «защитных куполов» в Петербурге получила тюремный срок

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем и пяти с половиной годам лишения свободы двух женщин из религиозной секты «Орден пути». В городской прокуратуре добавили, что обе занимались продажей так называемых «защитных куполов».

Осужденная Гайва Т. была профессиональным психологом. Поэтому она умело убеждала людей, что им срочно нужно поставить специальный купол, который будет защищать их от всех бед. Она заверяла, что действие такой защиты будет очень сильным и бессрочным.

Вступившие в секту платили за проведение некоего магического обряда огромные деньги. Вместе со своей соратницей Татьяной Б. глава секты нанесла ущерб девяти людям. Общая сумма — около 15 миллионов рублей.

В результате женщин признали виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, в крупном или особо крупном размере. Глава секты проведет за решеткой пять с половиной лет, а ее соратница — три года.

Ранее теневой руководитель секты «бога Кузи» Юрий Цукерман тоже был признан виновным в мошенничестве. Он осужден на шесть лет колонии.