Руководитель секты «бога Кузи» отправился в колонию за мошенничество

Обвиняемый в хищении 215 миллионов рублей теневой руководитель секты «бога Кузи» Юрий Цукерман ближайшие шесть лет проведет в колонии общего режима. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Марина Свиридова.

Юрия Цукермана задержали в январе 2018 года по подозрению в мошенничестве с деньгами, которые проходили по делу Андрея Попова, известного в качестве «бога Кузи». По поддельным документам подозреваемый забрал 210 миллионов рублей у следователей и скрылся. Часть средств тогда заблокировали на счетах, а Цукермана объявили в розыск.

После задержания на счетах Цукермана нашли только 85 миллионов рублей. Остальные украденные средства он уже успел потратить.

Секта «бога Кузи» действовала в Москве на протяжении 10 лет. Ее лидер Андрей Попов сформировал культ вокруг своей личности. Своим сторонникам он объяснял, что владеет божественной силой и знаниями. Сформированная им секта носила деструктивный характер. За малейшие проступки и ошибки там серьезно наказывали. Верующие в «Кузю» переводили ему деньги. Теневым руководителем организации был Цукерман, который контролировал все финансовые потоки.

Андрея Попова приговорили к пяти годам колонии. Суд признал его виновным в создании секты и особо крупном мошенничестве.

Подозреваемых в выведении денег из секты продолжают задерживать до сих пор. В январе этого года правоохранители задержали еще семерых сторонников «бога Кузи», а также его жену. По версии правоохранителей, злоумышленники забрали из секты 15 миллионов рублей.