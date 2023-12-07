Общество 07 декабря 2023, 07:49 Глава Сбербанка не увидел пузыря на российском рынке ипотеки Греф заявил, что Сбербанк не видит пузыря на российском рынке ипотеки РИА «Новости»

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На российском ипотечном рынке отсутствует пузырь, а разница стоимости вторичного и первичного жилья снизится, когда массовые льготные программы завершат свое действие. Об этом в ходе Дня инвестора «Сбера» заявил глава банка Герман Греф, его слова привело РИА «Новости».

«Что касается ипотечного вопроса, то мы опубликовали отчет. Мы не видим пузыря на рынке ипотеки в России», — сказал он.

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Греф отметил, что иногда пузырем называют дифференциацию цен на вторичном и первичном рынках.

«По Москве сегодня эта цифра составляет порядка 37%. Но она логично объясняется при ближайшем рассмотрении наличием субсидирования ипотечного кредитования со стороны государства. Как только с рынка уйдет этот механизм, то эта разница снизится до реального минимума — будет равной 7-8%, либо нулю», — добавил глава банка.

Ранее стало известно, что министерство финансов предложило правительству изменить условия выдачи льготной ипотеки, сократив максимальную сумму кредита до шести миллионов рублей в некоторых регионах России.