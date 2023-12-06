Общество 06 декабря 2023, 08:34 Правила выдачи льготной ипотеки предложили изменить в России Минфин предложил изменить условия льготной ипотеки в России РИА «Новости»

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Минфин России внес на рассмотрение в правительство законопроект об изменении условий выдачи льготной ипотеки. Об этом сообщил «Интерфакс».

По информации источника издания, ведомство предложило снизить максимальную сумму кредита по льготной ипотеки до шести миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Кроме того, министерство предложило повысить минимальный первоначальный взнос при льготном кредитовании до 30%. Также ведомство намерено разрешить заемщику получать лишь один льготный кредит в рамках льготной ипотечной программы.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин решил повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке. По его словам, в настоящее время объемы выдач кредитов по этим программам серьезно увеличились.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточняла, что ипотечный портфель за последний год вырос на 32%.