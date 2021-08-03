Глава сахалинского хлебокомбината объяснил взрыв нарезного батона

Взрыв нарезного батона во время приготовления завтрака у жительницы Южно-Сахалинска произошел, скорее всего, из-за короткого замыкания. Такое мнение выразил глава Долинского хлебокомбината Сергей Ежелев.

По его словам, точную причину можно будет установить после экспертизы, если женщина принесет им взорвавшийся батон, сообщило РИА «Новости».

Ежелев добавил, что если бы батон действительно взорвался, в нем должны были быть взрывчатые вещества, но это невозможно, потому что хлеб выпекается при температуре 200-220 градусов.

«Попасть что-то в продукт при транспортировке тоже не могло, потому что каждый батон — в индивидуальной упаковке», — заверил директор комбината.

Он также обратил внимание на видео, которое выложила в Сеть оставшаяся без бутербродов женщина, на столе лежит какой-то провод. По его мнению, скорее всего, она резала хлеб ножом прямо на этом проводе, либо произошло замыкание электричества.

«По-другому мы не можем это объяснить», — признался он, подчеркнув, что если покупательница все-таки принесет им взрывоопасный батон, его отправят на необходимые анализы.

Видео, в котором женщина рассказала, что у нее взорвался хлеб, появилось на YouTube накануне. По ее словам, у нее расплавился нож, а батон сам пахнет порохом.