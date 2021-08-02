«Как бомбочку в костер бросаешь». Нарезной батон взорвался в руках россиянки

Жительница Южно-Сахалинска купила нарезной батон, который взорвался во время приготовления завтрака. Об этом женщина рассказала сайту Astv.ru.

«Я представляю, если бы у меня ребенок начал бы с утра это резать. Грохот был такой, вот как бомбочку в костер бросаешь, она взрывается, немножко искрит, дымка пороха. И это в нарезном батоне, в составе которого нет никаких взрывчатых веществ», — сообщила собеседница.

Пользователи YouTube, где опубликовали ролик с последствиями взрыва, предположили, что женщина резала батон на проводах и устроила ножом короткое замыкание.

На «Долинском хлебокомбинате» сильно удивились новости о взорвавшемся батоне и предложили принести хлеб на экспертизу. Представитель предприятия подчеркнул, что нарезной батон выпекают при температуре 220 градусов — любые взрывчатые вещества в хлебе обнаружили бы при таких условиях сразу.