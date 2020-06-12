Глава подмосковного Минтранса поручил завершить ремонт дорог в Звездном Городке до 15 июня

Глава Минтранса Московской области Алексей Гержик проверил, в каком состоянии находятся дороги в Звездном Городке и как местное руководство реагирует на обращения жителей в ЦУР.

В 2020 году в Звездном Городке отремонтируют два участка автодорог площадью более 4,2 тысячи квадратных метров. Из регионального бюджета на это выделили 10 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком уже заключили.

«Учитывая погодные условия и небольшой объем работ, замену асфальтобетонного покрытия необходимо выполнить до 15 июня. Все ямы на проезжей части должны быть устранены до 15 июня», — заявил Гержик.

Он отметил, что чаще всего жители Звездного Городка обращаются в ЦУР с вопросами по содержанию дворовых территорий и дорог. Гержик призвал работать оперативнее и не допускать подобных жалоб.

После дорог министр оценил готовность школы и столовой к новому учебному году. Гержик заявил, что Звездный Городок показал высокую готовность по всем направлениям. Он рекомендовал устранить все единичные замечания в течение недели. Министр и глава округа побывали у памятника Юрию Гагарину и открыли городской фонтан.

11 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев и все члены регионального правительства отправились лично решать проблемы муниципалитетов по благоустройству, ремонту дорог и домов. 9 июня глава региона поручил членам правительства Подмосковья «выбраться из кабинетов» и заняться решением вопросов с ремонтом ям и подъездов на местах. Устранить все проблемы необходимо до 12 июня.