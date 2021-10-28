Глава Плодоовощного союза рассказал о последствиях запрета турецких мандаринов

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков посоветовал Роспотребнадзору доработать свое решение относительно закрытия Турции для ввоза мандаринов в Россию. В разговоре с «360» он назвал эту меру излишней, но, по его словам, сильно на рынок она не повлияет.

«Очень хорошо, что Роспотребнадзор занялся проверкой остаточного содержимого пестицидов и ядохимикатов в той продукции, которая к нам завозится извне. Потому что раньше такой контроль не проводился и наши граждане потребляли фрукты с неизвестным содержанием вредных веществ», — оценил Глушков новые меры.

Однако глава Плодоовощного союза не поддержал ведомство в решении закрыть для экспорта в Россию фруктов сразу всю Турцию. Он объяснил, что обычно в такой ситуации ограничивают ввоз конкретного поставщика или хотя бы отправку из одного региона, откуда поступал товар ненадлежащего качества.

«Ну, допустим, один производитель нарушил технологию производства. Но это же не значит, что надо всю страну закрывать! Может, есть и добросовестные производители», — объяснил Глушков.

При этом количество мандаринов на рынке сильно не изменится, заверил специалист, потому что производители из других стран быстро сориентируются и восполнят пробелы. На ценах же запрет, если и отразится, то только на пару недель, но до Нового года все точно придет в норму.

Ранее стало известно, что в турецких мандаринах нашли слишком много пестицидов, из-за чего Роспотребнадзор решил приостановить их ввоз в Россию. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

Позже в Минсельхозе Турции разъяснили РИА «Новости», что в Россию перестанут экспортировать продукцию только одного поставщика, у которого заметили превышение вредных веществ, а не всех сразу.