Сторонника ИГ убили в Мурманской области

Сторонника ИГ*, планировавшего атаки на военные объекты, уничтожили в Мурманской области. Об этом сообщил Центр общественных связей в ФСБ.

«На территории Мурманской области вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации „Исламское государство“*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО (международной террористической организации — прим. ред.) совершение террористических актов на военных объектах региона», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Преступник забирал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство, когда его обнаружили силовики. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был уничтожен. Никто из правоохранителей и гражданских лиц не пострадал.

На месте происшествия, у него дома и в тех местах, где террорист временно останавливался, прошли обыски. Силовики забрали самодельное взрывное устройство, которое было готово к использованию, и компоненты для его изготовления. Также они нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы разного калибра, а также средства конспиративной связи, данные из которых подтверждают планы совершить теракты.

Личность боевика в ЦОС раскрывать не стали.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.