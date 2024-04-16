Общество 16 апреля 2024, 02:29 Глава Орска Козупица оправдался за проживающего в Саудовской Аравии сына Глава Орска Козупица: проживающий в Саудовской Аравии сын всего добился сам РИА «Новости»

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Мэр затопленного Орска Василий Козупица прокомментировал гуляющее по Сети видео о его сыне, проживающем с семьей в Саудовской Аравии. Видеообращение градоначальника опубликовали в Telegram-канале «Урал56.ру».

«Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине, в тяжелейших условиях», — рассказал Козупица.

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Мэр отметил, что его сына пригласили на работу в Саудовскую Аравию. Козупица подчеркнул, что никогда не скрывал этого факта. Градоначальник отметил, что в Саудовской Аравии жизнь «тоже не мед: там очень жарко».

Жители Орска в разгар половодья создали петицию с требованием уволить Козупицу. Мэр города незадолго до наводнения заявил, что проверил дамбу и заверил, что угрозы подтопления нет.