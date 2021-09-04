Глава оператора карт «Мир» высказался об акции Wildberries

Wildberries запустил скидки для российских платежных инструментов. При этом платежная система «Мир» не объявляла никаких правил для ретейлера. Об этом РБК заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

По словам Комлева, российская платежная система не вводила для Wildberries никаких дополнительных условий. Объявление скидок стало инициативой ретейлера. При этом Комлев добавил, что доля «Мира» в маркетплейсе увеличилась с момента запуска акции.

Глава оператора платежной системы отметил, что на рынке существуют области, в которых подобные надбавки разрешены. В качестве примера он привел оплату связи и коммунальных услуг. При оплате берут комиссию 1,5%, которая введена на уровне платежных систем.

«Поэтому говорить, что это прям прецедент, кто-то позволил взять [дополнительную комиссию], я бы не стал так говорить. Надо разбираться в этом. Интересно посмотреть, чем это все закончится и к чему приведет», — заявил Комлев.

Ранее компания Wildberries ввела скидку на товары, которые оплатят при помощи карт «Мир», SberPay и системы быстрых платежей. Наценка в 2% возмутила Visa и Mastercard, которые устроили противостояние.