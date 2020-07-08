Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался давать комментарии о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов «сливал» информацию спецслужбам республики.

«Без комментария», — привело слова Гамачека сетевое издание Denik N.

Адвокат советника руководителя Роскосмоса Иван Павлов уточнил, что в материалах дела его клиента фигурируют США. Это государство, по данным следствия, получило секретные сведения через спецслужбы Чехии. По словам Павлова, правоохранительные органы заявили об имеющихся доказательствах передачи его подзащитным некого документа. Однако в материалах дела такой информации нет.

ФСБ задержала Ивана Сафронова утром 7 июля, когда он выходил из дома. Его подозревают в передаче информации, которая составляет государственную тайну, спецслужбе одной из стран НАТО.

В отношении Сафронова, который ранее работал журналистом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости» и освещал оборонную тему, открыто уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». До 6 сентября он будет находится под арестом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.