Министерство внутренних дел Белоруссии проверит все случаи насилия и превышения полномочий со стороны милиции при разгоне протестов. Об этом сказал глава ведомства Юрий Караев.

«Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет», — заявил Караев на митинге в поддержку Лукашенко, который проходит 16 августа в Минске. Его слова приводит БелТА.

Кроме того, Караев добавил, что милиция не приняла огнестрельное оружие при столкновениях с митингующими. Он уточнил, что выступает «за мирные акции».

Также Караев рассказал, что самых активных протестующих финансируют из-за границы. По его данным, девушки получают 60 белорусских рублей, то есть 1,8 тысячи российских, а парни — 30 белорусских, то есть 900 российских.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко проходит на площади перед Домом правительства в Минске. Репортеры передали, что там собралось как минимум две тысячи человек.