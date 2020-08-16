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    16 августа 2020, 11:59

    Начался митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске

    Ксения Басырова

    Крупная акция в поддержку Лукашенко началась в Минске, на площади перед Домом правительства. Тем не менее участников пока не так много, как ожидалось. Люди приходят постепенно.

    Инициатором митинга стала организация «Белая Русь», которая анонсировала проведение акции в своем аккаунте в Facebook.

    «На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь!» — написали организаторы акции.

    В социальных сетях появились видео, на которых по направлению к Минску едут колонны автобусов. Очевидцы предположили, что это участники митинга в поддержку Лукашенко.

    Также 16 августа пройдет народный марш «За свободу», который начнется в 14:00 по местному времени.

    Протесты в Белоруссии начались после опубликования предварительных результатов выборов 9 августа. Позже они переросли в столкновения с милицией и ОМОНом. Через пару дней к протестующим присоединились рабочие заводов и других предприятий, которые объявили о забастовках. В ходе протестов погибли два человека, несколько сотен пострадали.

    Новости SMI.FM