Начался митинг в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Инициатором митинга стала организация «Белая Русь», которая анонсировала проведение акции в своем аккаунте в Facebook.
«На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами — вся конструктивная Беларусь!» — написали организаторы акции.
В социальных сетях появились видео, на которых по направлению к Минску едут колонны автобусов. Очевидцы предположили, что это участники митинга в поддержку Лукашенко.
Также 16 августа пройдет народный марш «За свободу», который начнется в 14:00 по местному времени.
Протесты в Белоруссии начались после опубликования предварительных результатов выборов 9 августа. Позже они переросли в столкновения с милицией и ОМОНом. Через пару дней к протестующим присоединились рабочие заводов и других предприятий, которые объявили о забастовках. В ходе протестов погибли два человека, несколько сотен пострадали.