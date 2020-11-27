Что известно о вакцине «ЭпиВакКорона»? Разработчики раскрыли подробности о препарате

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую создали в центре «Вектор», сейчас проходит пострегистрационные испытания. Полную гарантию безопасности и пожизненный иммунитет она не даст, но серьезно снизит риск заражения. Препарат поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, а во всех регионах появится в следующем году.

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков раскрыл основные подробности о вакцине. Ученый пояснил, что прививаться нужно будет каждые три года, после первых двух уколов — с интервалом от полугода до 10 месяцев. Он подчеркнул, что пожизненного иммунитета препарат не даст и этот факт говорит о его безопасности.

Рыжиков рассказал о том, что будет, если вакцину получит заболевший COVID-19 без симптомов.

«Если течение инфекции бессимптомное, тем не менее оно есть, и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ на антигены вакцины будет ослаблен. <…> Кому-то применение вакцин во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. Насчет того, что это навредит, я думаю, что вряд ли», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Он подчеркнул, что прививаться можно будет и людям с диабетом, и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако человек должен быть относительно здоров.

Массовая вакцинация детей пока невозможна — испытания на школьниках от 14 до 17 лет еще впереди. Информации о том, можно ли будет прививаться беременным, пока тоже нет. Ученые тестируют препарат по этому вопросу на животных.

Прививку будут делать всем бесплатно и только по желанию. Рыжиков добавил, что итоги испытаний «ЭпиВакКороны» ее создатели опубликуют в ближайшее время.

Как пишет URA.ru, в испытаниях вакцины «Вектора» примут участие три тысячи человек.