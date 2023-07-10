Общество 10 июля 2023, 15:33 Danone переименует продукты с названием «Активиа» в России Компания Danone: бренд «Активиа» переименуют для России в «АктиБио» РИА «Новости»

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Французская компания Danone решила переименовать свой бренд «Активиа» для российского рынка. Теперь россияне будут покупать продукт под названием «АктиБио». Об этом сообщила пресс-служба Danone на своем сайте.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда „Активиа“ под новым названием „АктиБио“ на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки», — заявили представители компании.

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Сам продукт останется таким же: его будут делать по тем же стандартам безопасности и качества, по такой же рецептуре и технологии, что и раньше. Сохраниться и тот же вкус.

Пресс-служба уточнила, что компания благодаря этому решению сможет возобновить инвестирование в поддержку современной молочной продукции. Это позитивно скажется на развитии всех таких продуктов в России.

Компания Danone объявила в октября 2022 года о том, что собирается отдать контроль за производством своих растительных и молочных продуктов в России. Однако в переходный период, который будет долгим, намерена работать как обычно.