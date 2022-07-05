Глава Минпромторга анонсировал постепенное снижение цен на автомобили в России

Постепенно стабилизируется ситуация с ценами на автомобили в России, в течение года их стоимость будет постепенно снижаться, заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

«Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих», — сказал Мантуров в беседе с РИА «Новости».

Как пояснил министр, цикл производства машин занимает порядка 3–4 месяцев. Сейчас, по его словам, на рынок выходит «то, что в январе, феврале и марте приобреталось».

Мантуров отметил, что если вспомнить февральский курс и сравнить его с сегодняшним, то он отличается в два раза.

Поэтому, как объяснил министр, компании будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка, чтобы не нести убытки.

Держать «до последнего» высокие цены производителям не выгодно, поскольку это приведет к снижению спроса. Как полагает Мантуров, это вынудит компании адаптироваться к запросам рынка.

«Чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса», — добавил он.

Накануне, 4 июля, Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В частности, в перечень попали продукты BMW, Siemens, Lеgо.