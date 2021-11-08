Глава Минприроды заболел ковидом

Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом и не сможет принять участие в климатической конференции COP26 в Глазго. Об этом сообщила представитель министерства Марина Евсеева.

По ее словам, болезнь у Козлова протекает в легкой форме, он находится дома, необходимости ложиться в больницу нет, сообщил ТАСС.

Евсеева уточнила, что глава Минприроды продолжает работать дистанционно, а в запланированных мероприятиях, которые должны пройти в очном формате, вместо него примут участие его заместители.

«В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко», — сказала она.

Российскую делегацию на конференции COP26 возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Саммит начался 31 октября и продлится до 12 ноября. В его работе участвуют представители почти 200 стран. На повестке — реализация Парижского соглашения по климату, планы адаптации к необратимым климатическим изменениям. По итогам работы конференции будет опубликован ряд документов COP26.