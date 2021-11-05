NASA предупредило о влиянии изменения климата на снижение урожаев

Уже к 2030 году изменения климата смогут ухудшить урожайность кукурузы и изменить хлебородность пшеницы. Это может иметь катастрофические последствия для мирового сельскохозяйственного рынка. Уровень СО2 в воздухе, потепление и количество осадков снизят урожайность кукурузы на 20%.

Как заявил ученый-климатолог из Института космических исследований имени Годдарда (NASA) Джонас Джагермейр, исследователи сами не ожидали, что при построении климатических моделей придут к шокирующему выводу. На самом деле климатические изменения вызовут фундаментальный сдвиг, который не идет ни в какое сравнение с предыдущими прогнозами, сделанными в 2014 году.

Команда ученых исследовала влияние роста выбросов парниковых газов на климат Земли до 2100 года. Выяснилось, что урожайность кукурузы в смоделированных условиях к 2030 году снизится на 24%. Причем урожайность пшеницы в тех же условиях сначала увеличится на 17%, но затем к середине века вернется к прежнему показателю.

«Мы создавали виртуальные модели сельскохозяйственных культур, которые затем изо дня в день „выращивал“ суперкомпьютер. Затем мы отслеживали изменения за один год и десять лет в каждой точке мира», — объяснил содиректор исследования Алекс Руан.

Созданные модели дали четкое представление об изменении урожайности пшеницы и кукурузы. Но спрогнозировать воздействие на другие культуры, в том числе, на рис и сою, не смогли. Тем не менее, климатическое воздействие на сельское хозяйство может быть более чем серьезным.

«Даже при оптимистичных сценариях изменения климата, если общество предпримет огромные усилия по ограничению роста глобальной температуры, мировое сельское хозяйство столкнется с новой климатической реальностью», — подчеркнул Джагермейр.

Стоимость продуктов, необходимых для стандартного американского завтра, за последние 10 лет достигла рекордного максимума. По сравнению с 2019 годом цены на кофе, сахар, молоко, овес, пшеницу и апельсиновый сок выросли на 63%.