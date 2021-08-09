Глава Минобрнауки выступил против принудительной вакцинации студентов

Министерство науки и высшего образования РФ против принудительной вакцинации студентов от коронавируса. Такое заявление главы ведомства Валерия Фалькова привело «РИА Новости».

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — сказал Фальков.

Ранее российские вузы получили от Минобрнауки новые рекомендации. Там говорилось, что форма обучения может зависеть от ситуации с коронавирусом в регионах. При ухудшении обстановки возможно, что на очные занятия будут допускать только привитых студентов.

Валерий Фальков отметил, что эти рекомендации стали предметом споров и трактуются очень по-разному. По словам министра, из-за этого ведомство проведет новые обсуждения. В них будут участвовать не только сотрудники вузов, но и студенты, которые тоже смогут выразить свое мнение.

Ранее глава ведомства говорил, что при наличии медицинского полиса иностранные студенты тоже могут получить в России прививку. Министр подчеркивал, что это только добровольное дело, на личное усмотрение каждого.