Общество 26 декабря 2022, 14:04 Глава Минюста заявил об увеличении рабочих мест в исправительных центрах России Минюст: количество мест для принудительных работ удвоится к 2025 году freepik

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37 тысяч мест создано в исправительных центрах России для отбытия наказания в виде принудительных работ с проживанием осужденных. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Таких цифр удалось достигнуть благодаря совместной работе со ФСИН. Минюст собирается и дальше наращивать количество трудовых мест в исправительных центрах.

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«В этом году мы выйдем на цифру порядка 37 тысяч мест, то есть за этот год мы создали более 20 тысяч мест. У нас стоит задача к 2025 году открыть 80 тысяч вакансий», — заявил он.

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По мнению главы Минюста, многие осужденные после отбытия наказания остаются в исправительных центрах и продолжают работать.

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