Подмосковье 23 декабря 2022, 14:31 Самый низкий уровень преступности среди округов Подмосковья зафиксировали в Раменском

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Пять муниципалитетов с самым низким уровнем преступности по данным за 11 месяцев 2022 года определили в Подмосковье. Этот рейтинг возглавил округ Раменский.

Как сообщили в Главном управлении региональной безопасности, для составления рейтинга учитывалось количество преступлений, совершенных на 100 тысяч населения.

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Самая низкая преступность оказалась в округах Раменский, Балашиха, Протвино, Дубна и Чехов. Вместе с тем самые высокие показатели продемонстрировали Клин, Серебряные Пруды, Егорьевск, Волоколамск и Руза.

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Подмосковье занимает восьмую строчку в общероссийском топе самых безопасных регионов и седьмое место по уверенности граждан в своей защищенности.

В конце ноября Андрей Воробьев провел совещание с главами правоохранительных органов Подмосковья. Губернатор назвал безопасность жителей приоритетом для властей региона.

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