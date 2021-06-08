facebook_pixel
    08 июня 2021, 08:32

    Глава Минэкономразвития назвал выстраданным решение продлить льготную ипотеку

    Ольга Назаркина

    Решение продлить программу льготной ипотеки, принятое президентом РФ Владимиром Путиным, было выстраданным. Такое мнение выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития назвал выстраданным решение продлить льготную ипотеку

    «Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал министр в интервью газете «Известия».

    Решетников отметил, что сейчас в целом происходит оздоровление отрасли. Именно поэтому резкая остановка льготной программы ипотеки могла обернуться обвалом спроса и отказом от новых проектов.

    «Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался», — подчеркнул Решетников.

    Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых начала работать в середине апреля прошлого года и должна была действовать до 1 ноября. В конце октября ее продлили до 1 июля 2021 года.

    Кредитный лимит по программе составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в других регионах — 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе — минимум 15%.

    О продлении льготной ипотеки Путин объявил на прошлой неделе. Президент предложил сохранить действие программы для всех регионов России, но изменить условия.