Глава Минэкономразвития назвал выстраданным решение продлить льготную ипотеку

Решение продлить программу льготной ипотеки, принятое президентом РФ Владимиром Путиным, было выстраданным. Такое мнение выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — сказал министр в интервью газете «Известия».

Решетников отметил, что сейчас в целом происходит оздоровление отрасли. Именно поэтому резкая остановка льготной программы ипотеки могла обернуться обвалом спроса и отказом от новых проектов.

«Сейчас мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался», — подчеркнул Решетников.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых начала работать в середине апреля прошлого года и должна была действовать до 1 ноября. В конце октября ее продлили до 1 июля 2021 года.

Кредитный лимит по программе составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в других регионах — 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе — минимум 15%.

О продлении льготной ипотеки Путин объявил на прошлой неделе. Президент предложил сохранить действие программы для всех регионов России, но изменить условия.