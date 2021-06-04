Льготную ипотеку продлят на год. Расширят и семейную

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год. Глава государства предложил установить ставку под 7% годовых. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин заявил, что предельный размер кредита по льготной ипотеке под 7% для всех регионов составит три миллиона рублей.

Программа льготной семейной ипотеки при этом будет распространяться и на семьи, в которых есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года.

Льготная ипотека уже позволила привлечь в строительство более двух триллионов рублей, отметил глава государства.

Ипотеку по льготной программе уже оформили свыше 500 тысяч россиян, рассказал Путин.

Президент выдвинул такое предложение, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Нынешний период действия программы льготной ипотеки, который истекает 1 июля, предполагает возможность взять кредит на покупку жилья по ставке до 6,5% годовых.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко накануне в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что в целом благодаря мерам господдержки и кредитно-денежной политике ЦБ в 2020 году кредиты на покупку жилья взяли 1,8 миллиона человек.