Глава МЧС заявил о важности честного мониторинга на шахтах во избежание трагедий

Исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян в интервью РБК рассказал, как нужно предупреждать несчастные случаи в шахтах. Он заявил, что в угольных шахтах, где высока концентрация метана, нужно проводить постоянный мониторинг. Допустимые значения содержания этого газа не должны быть превышены.

Глава МЧС подчеркнул, что должно быть честное отслеживание уровня метана, а не создаваться только видимость контроля. При этом у всех участников такой рискованной работы должна быть выработана производственная дисциплина.

Также Чуприян выразил мнение, что не допускать аварии на шахтах вполне возможно, потому что для контроля концентрации опасных веществ и других замеров есть все необходимые приборы.

«И если люди сами их выключают либо создают искусственные помехи, то чего мы тогда хотим? Это прямой путь к беде, к чрезвычайной ситуации», — отметил глава ведомства.

Он добавил, что, несмотря на случившееся, родственники погибших пожелали, чтобы шахта «Листвяжная» продолжала свою работу. По его словам, им был задан прямой вопрос, на который они ответили положительно.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября. В результате погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.