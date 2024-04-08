Происшествия 08 апреля 2024, 13:58 Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вновь вырос Правительство Оренбургской области заявило о повышении уровня воды в реке Урал РИА «Новости»

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Уровень воды на реке Урал в районе Оренбурга повысился на 21 сантиметр, до 893 сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города. Ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

В предстоящие сутки в Оренбургской области уровень воды в Урале вырастет от пяти до 40 сантиметров. Специалисты Росгидрометцентра предупредили, что пик паводка ожидается 10 апреля.

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В зоне подтопления окажутся некоторые района Оренбурга, населенные пункты Весенний, Южный Урал, Нежинка, Степановский, Горный, а также дачные участки в пойме реки.

В МЧС России сообщили, что 8 апреля волна паводка прошла по Уралу через Орск и к 17 апреля будет в районе Оренбурга. Существует риск подтопления Тюмени, населенных пунктов Курганской области и некоторых районах Казахстана.

Глава МЧС Александр Куренко призвал жителей российских регионов вовремя эвакуироваться. По его словам, можно переждать схода паводка у родственников или в пунктах временного размещения.

Власти Оренбургской области принимают заявления от местных жителей, пострадавших из-за стихии, на получение финансовой помощи. Уже поступило 10 520 заявлений.

Наиболее острая ситуация с паводками сложилась в Орске. В городе затопило 6987 домов. Ранее появилось видео из Орска, где частные дома ушли под воду по самую крышу.