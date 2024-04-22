Общество 22 апреля 2024, 20:38 Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием Глава МЧС Чечни Цакаев пришел на совещание с Кадыровым после задержания РИА «Новости»

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Попавший в скандал после задержания сотрудниками дагестанской полиции глава МЧС Чечни Алихан Цакаев впервые появился на публике. Его заметили среди других руководителей силовых структур республики на совещании у главы региона Рамзана Кадырова. Видео встречи чеченский лидер опубликовал в Telegram-канале.

Темой совещания стало решение вопросов об участии Чеченской Республики в специальной военной операции. Присутствие в зале главы регионального главка МЧС подтвердил Кадыров.

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«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — написал глава республики об итогах встречи с силовиками.

Цакаева задержали в середине апреля на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана. Кадыров выступил с жесткой критикой силовиков соседней республики, которых упрекнул в провокации.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило, что чеченский министр вел себя неподобающим образом. К такому выводу в ведомстве пришли по итогам проверки.

Там пояснили, что Цакаева поймали за рулем автомобиля во время выезда на встречную полосу. Во время задержания водитель ругался матом и пытался сбежать. Когда полицейские приступили к задержанию, Цокаев нанес им несколько ударов. Результаты проверки МВД передало в Следственный Комитет.