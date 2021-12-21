Глава Кузбасса попал в ДТП по дороге на встречу с семьями погибших на «Листвяжной»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев не пострадал в ДТП, в которое он угодил, двигаясь на служебной машине по трассе Кемерово-Новокузнецк. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По информации источника ТАСС, состояние Цивилева нормальное, он не получил никаких повреждений в столкновении. Состояние остальных участников ДТП остается неизвестным.

Цивилев в автомобиле двигался на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная» в городе Прокопьевск.

На месте аварии работают оперативные службы, медики оказали всем пострадавшим необходимую помощь.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек, среди них были 46 шахтеров и 5 спасателей. Также более 60 горняков были госпитализированы.

По заведенному уголовному делу были задержаны владельцы и руководство «Листвяжной».

Цивилев занял пост губернатора Кемеровской области в 2018 году, сменив Амана Тулеева.