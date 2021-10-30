Глава Крыма предсказал возможную судьбу скифского золота в случае передачи Украине

В случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма. Почти все руководители Украины занимались здесь поиском артефактов с помощью черных археологов. Соответственно, все это в частной коллекции дома у (президента Украины Владимира — прим. ред.) Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа», — сказал Аксенов в эфире телеканала НТВ.

Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым стал частью РФ.

Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото в собственность Украины. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Россия проанализирует судебные перспективы дела по возвращению скифского золота.

Замруководителя рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов предложил возбудить уголовное дело о хищении после того, как суд в Нидерландах оставил скифское золото Украине. По его мнению, после такого судебного решения нужно провести проверку, возбудить дело и признать по нему потерпевшими крымские музеи, из которых были вывезены артефакты