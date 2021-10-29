Дело о хищении скифского золота предложили возбудить в Крыму

Уголовное дело о хищении предложили возбудить после того, как суд в Нидерландах оставил скифское золото Украине. С такой инициативой выступил замруководителя рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его мнению, после такого судебного решения нужно провести проверку, возбудить дело и признать по нему потерпевшими крымские музеи, из которых были вывезены артефакты, сообщило РИА «Новости».

Молохов уточнил, что дело можно квалифицировать по статьям о хищении предметов, имеющих особую ценность, совершенном организованной группой, а также о невозвращении на территорию РФ культурных ценностей.

Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым стал частью РФ.

Как сообщал ранее RT, Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото в собственность Украины. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Россия проанализирует судебные перспективы дела по возвращению скифского золота.