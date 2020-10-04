Глава «Коммунистов России» сравнил тело Ленина с мощами святых

Он отметил, что РПЦ не в первый раз нападает на Ленина, который стал для священников символом идеологического врага.

«Он — олицетворение человека, который создал государство рабочих и крестьян, где все было нацелено на человека, и это положило тогда конец правлению церкви совместно с императорской семьей, прекратило их возможность насиловать русский народ», — заявил Сурайкин.

По его словам, сегодняшняя церковь — это административно-финансовый институт, который ведет борьбу за власть.

«Даже если рассматривать с точки зрения христианства: Ленин находится ниже уровня земли. То, что его тело находится в мавзолее, в стеклянном саркофаге, является практически аналогом христианских традиций, когда мощи святых выставляются», — отметил он.

Сурайкин назвал все предложения о захоронении тела Ленина политическими нападками, против которых его партия всегда будет выступать.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что рано или поздно тело Ленина похоронят. Иларион напомнил, что Ленин стоял у истоков красного террора. Но при этом он отметил, что для многих он остается святыней, поэтому нужно дождаться, когда коммунистическая идеология уйдет в прошлое. Сам мавзолей митрополит предложил оставить и открыть там музей массовых репрессий.