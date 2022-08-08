Глава Коми выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета

Легкомоторный самолет Cessna, разбившийся в Коми, принадлежал авиакомпании из Санкт-Петербурга, заявил глава республики Владимир Уйба. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал видеообращение и выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.

По его словам, самолет находился в аренде, его использовали для патрулирования лесов в пожароопасный период. Уйба уточнил, что специалисты выясняют причины случившегося.

«Выражаю самые искренние, самые глубокие соболезнования семьям погибших», — сообщил глава республики. В результате катастрофы погибли три человека — два летчика и летчик-наблюдатель, добавил Уйба.

Самолет потерпел крушение днем 8 августа. Он рухнул в 400 метрах от аэропорта Ухты.