Глава Коми выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета
Глава Коми Уйба заявил, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании из Петербурга
Легкомоторный самолет Cessna, разбившийся в Коми, принадлежал авиакомпании из Санкт-Петербурга, заявил глава республики Владимир Уйба. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал видеообращение и выразил соболезнования семьям погибших членов экипажа.
По его словам, самолет находился в аренде, его использовали для патрулирования лесов в пожароопасный период. Уйба уточнил, что специалисты выясняют причины случившегося.
«Выражаю самые искренние, самые глубокие соболезнования семьям погибших», — сообщил глава республики. В результате катастрофы погибли три человека — два летчика и летчик-наблюдатель, добавил Уйба.
Самолет потерпел крушение днем 8 августа. Он рухнул в 400 метрах от аэропорта Ухты.