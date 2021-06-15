Глава Коми рассказал, что знают о республике пассажиры метро в Москве

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что некоторые россияне, с которыми он разговаривал в московском метро, считают, что географически республика находится где-то рядом с Магаданом. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Уйба рассказал, что для того, чтобы привлечь в Коми туристов, нужно, чтобы как можно больше людей узнали о самом существовании республики, а также о ее достопримечательностях. Но пока узнаваемость Коми не столь велика.

Уйба сообщил, что когда в столичной подземке в честь 100-летия Коми запустили брендированный поезд, то многие пассажиры в нем не могли ответить, где находится республика.

«Несколько человек сказали, что где-то на севере, и это был лучший вариант. Потому что кто-то ответил, что рядом с Магаданом», — отметил он.

Однако брендирование в метро все же дает ощутимый эффект при небольших затратах. По словам Уйбы, если в республику приедет хотя бы 1% из тех 800 тысяч пассажиров, которые ежедневно ездят по Арбатско-Покровской ветке метро, то регион получит серьезный турпоток.

Уйба ранее при встрече с жителями села Мутный Материк в ответ на их жалобы сказал, что для них он Владимир Путин. Он имел в виду, что ответственность за ситуацию в Коми полностью лежит на нем.